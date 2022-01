Die Autobahn Westfalen baut Schilderbrücken in der Baustelle im Kreuz Herne auf der Autobahn 42 ab und eine Ersatzbeschilderung auf. Deswegen wird die Autobahn in der Nacht von Mittwoch, 19. Januar, 20 Uhr, auf Donnerstag, 20. Januar, 5 Uhr, zwischen Herne-Crange und dem Kreuz Herne in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt.

Zudem wird bereits ab 19 Uhr und dann ebenfalls bis 5 Uhr die Auffahrt der Anschlussstelle Herne-Crange gesperrt. Der Verkehr auf der A42 kann von 19 bis 20 Uhr noch einspurig durch den Baustellenbereich in Richtung Dortmund fahren.

Fahrtrichtung Dortmund

Umleitungen führen ab Herne-Crange über die Bedarfsumleitungen U72 zur A43-Anschlussstelle Herne-Eickel oder über die U75 zur Anschlussstelle Herne-Baukau. Die Bauarbeiten sind Teil des sechsstreifigen Ausbaus der A43 zwischen Marl und Witten. Im Kreuz Herne muss für den Bau des neuen Kreuzes die A42 um bis zu 60 Zentimeter abgesenkt werden. Die Sperrung ist notwendig, um diese Absenkung vorzubereiten.