Am Montag, 18. Oktober, wird mit der Fahrbahninstandsetzung der Berliner Straße im Bereich von der Gelsenkircher Straße bis zur Wakefield Straße begonnen. Geplantes Bauende ist Sonntag, 24. Oktober. Die Asphaltarbeiten sind in zwei Bauphasen unterteilt: 1. Sperrung des linken Fahrstreifens von Montag bis Donnerstag, 18. bis 21. Oktober. 2. Vollsperrung von der Gelsenkircher Straße bis zur Wakefield Straße – inklusive des Kreuzungsbereichs – von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Oktober.

In der ersten Bauphase wird der linke Fahrstreifen gesperrt. Das Linksabbiegen in die Wakefield Straße ist dann nicht möglich. In der 2. Bauphase wird die Berliner Straße von der Gelsenkircher Straße bis zur Wakefield Straße inklusive des Kreuzungsbereichs voll gesperrt. Der Verkehr wird dann umgeleitet. Der Aldi-Markt und der Getränkehändler können von Freitag, 22., bis Samstag, 23. Oktober, über die Steinbergstraße erreicht werden. Die Befahrbarkeit für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge ist ständig gewährleistet.