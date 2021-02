Bild 1 Oben

Schifffahrtszeichen A4 Verbot des Begegnens und Überholen.

Bild 1 Unten

Schifffahrtszeichen B6

Gebot die angegebene Geschwindigkeit

gegen über dem Ufer (in Std/km) nicht zu überschreiten.

Bild 2 Schifffahrtszeichen E.11

Am Ende eines Verbots oder eines Gebots, das nur in einer Verkehrsrichtung gild,

oder Ende einer Einschränkung.

Bild 3 Schifffahrtszeichen C1

Die Fahrwassertiefe ist begrenzt. Ziefern nach Ihren Angaben.

Bild 4 Schifffahrtszeichen C5

Das Fahrwasser ist am rechten Ufer eingeengt: die Zahl auf dem Zeichen

gibt den Abstand in Metern an, in dem sich die Fahrtzeuge

vom Tafelzeichen entfernt halten sollen.

Bild 5 Schifffahrtszeichen A5

Stillliegeverbot auf der Seite der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht.

Mit Zusatz Pfeil in Meter.

Bild 6 Schifffahrtszeichen E21

Nautischer Informationsdienst. Beispiel Kanal 78 für die Schleuse Wanne-Eickel.

Bild 7 Hektometertafel

Hier ist kein Matrose beerdigt. Sondern ein halber Kilometer.

Bild 8 Dückerschild

Eine Querung eines Kabel oder Rohres zur Kanalachse.