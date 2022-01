Die russische Viermastbark-Sedov im September 2018 in Rostock-Warnemünde,

anlässlich des Cruise-Festivals.

Schiffsdaten:

Name: Sedov

Ex-Name: Kommodore Johnsen, Magdalene-Vinnen II.

registriert in: Murmansk

Nationalität: Russland

IMO-Nr.: 7946356

MMSI-Nr.: 273510000

Länge: 117,50 m

Breite: 14,62 m

Tiefgang: 6,31 m

GT: 3432

Tonnage: DWT 1181 t

Segelfläche: 4195 m²

Masthöhe: 58 m

Besatzung: 60 Mann und 110 Kadetten

Maschinenleistung: 2175 PS

Maschinen-Hersteller: Wärtsilä

Baujahr: 1921

erbaut in: Deutschland

Bauwerft: Germaniawerft in Kiel

Bau-Nr.: 372

B einahe-Untergang vor den Azoren.

Am 01. März 1937, gerät das Schiff in die schlimmste Lage seiner Geschichte:

Die "Kommodore Johnsen" ist gerade auf Höhe der Azoren unterwegs.

Dort gerät sie in einen schweren Orkan, der Unmengen Wasser

auf das Vordeck drückt. Das Schiff, welches bereits Schlagseite hat, läuft voll.

Die Schlagseite verschlimmert sich noch, als geladenes Getreide nach Backbord verrutscht.

Die "Kommodore Johnsen" kippt gefährlich und hat nun 56 Grad Neigung.

Verzweifelt bemüht sich die Mannschaft, die Ladung zu verschieben.

200 Tonnen Wasser befinden sich mittlerweile auf dem Backborddeck,

in der Mannschafts- und Kadettenräumen reicht es schon bis zu den Bullaugen.

Wellen sitzen dem Schiff schwer zu.

Schließlich, am 03. April setzt die "Kommodore Johnsen" einen SOS Funkspruch ab.

Die Lage ist äußerst bedrohlich, als endlich zwei Tankschiffe kommen und helfen.

Sie glätten die Wellen, in dem sie Öl in die aufgewühlte See laufen lassen.

Als der Sturm abflaut, gelingt es schließlich, die haverierte " Kommodoe Johnsen"

zu stabilisieren. Die Menschen an Bord sind gerettet, das Schiff kann die Reise

aus eigener Kraft fortsetzen.

Aus der Kommodore wird die Sedov.

Ende des Zweiten Weltkriegs liegt die Kommodore Johnsen zusammen mit der

"Padua" der späteren "Kruzenstern" in der Kieler Bucht vor Anker und beide

Schiffe gehen als Reparationsleistung nach Russland.