Am Sonntag den 3.4. fand die Jahreshauptversammlung der Black Barons statt. Die JHV wurde auch dieses Jahr Aufgrung der Pandemie Online abgehalten. Nach dem Bericht des Vorstandes, des Kassenwartes und der Kassenprüfer stand fest, das man auch das 2te Corona-Jahr gut überstanden hat. Der Verein wächst weiter, sportlich sind die Senioren in die Verbandsliga aufgestiegen und auch finanziell steht man auf gesunden Füssen.

Danach folgten die turnusmäßigen Vorstandswahlen. Hier wurden Andrea Legnaro-Weitz (1. Vorsitzende), Dominik Plicht (1. Kassenwart), Dennis Gebhard (Technischer Leiter), Dustin Köhler (Schriftführer), Guido Geismann (Jugendwart) mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt.

Neu dazu stoßen wird Christopher Krönert als Sportwart, so aufgestellt wird man die kommenden Aufgaben meistern können.

Zum Abschluß der Versammlung, gab es noch eine offene Runde in der Mitglieder Wünsche äußern oder Verbesserungsvorschläge machen konnten. Die Weichen in eine erfolgreiche Zukunft wurden somit gestellt.