Besser hätte das erste Heimspiel in der neuen Heimat nicht laufen können, bestes Wetter, volles Haus und ein Sieg. Vor dem Spiel wurde Bürgermeister Kai Gera zum Ehrenmitglied der Black Barons ernannt und Staatsministerin Michelle Müntefering und Verbandspräsident Peter Springwald macht machten die Platzwahl. Die Herner Band Arbeitstiere und die Sängerin Sina heizten die 1852 Zuschauer schon vor dem Spiel richtig an und das KiJuPa Herne hatte Zeitweise bis zu 100 Kinder in der Betreuung.

Die Barons bekamen zuerst den Ball, und konnten über Maximilian Weitz und Neuzugang Rene Piecha Meter um Meter gut machen. Da die beiden Runningsbacks Manuel Krafzik und Dustin Köhler verletzungsbedingt ausgefallen sind, wusste Rene Piecha gleich eine Hauptlast im Angriff übernehmen.

Als alle Titans wieder mit einem Lauf rechneten, warf Quaterback Tim Schiffer einen langen Pass auf John Jemic, der den Ball bis kurz vor die Endzone trug. 2 Spielzüge später war es endlich soweit, der erste Touchdown im Horststadion. Maximilian Weitz fing einen Pass von Tim Schiffer in der Endzone. Da der Extrapunkt nicht gut war, blieb es beim 6:0. Nun waren Titans am Zug und marschierten auch über den Platz. Was allerdings hauptsächlich an der übermotivierten Defensive der Barons lag, die immer wieder mit unnötigen Strafen den Drive am Leben hielten. Iserlohn nahm die Geschenke gerne an und konnte zum 6:6 ausgleichen. Da der D-Liner Patrick Krawietz den Extrapunkt blocken konnte, blieb es beim 6:6.

Im 2ten Viertel, marschierte die Herner Offensive wieder bis tief in die Hälfte der Iserlohner, verlor dort allerdings den Ball, so dass die Titans wieder am Zug waren. Allerdings nicht lange, Linebacker Michel Kreska fing einen Pass ab und brachte sein Team wieder in Ballbesitzt. Da dann die langen Pässe von den Barons-Angreifern nicht gefangen werden konnten, blieb es bis zur Pause beim 6:6.

Während der Halbzeit sorgte Graf Hotte und die Cheerleader der Claws für Stimmung, so dass alle Zuschauer gut unterhalten auf zweite Halbzeit warteten.

Zu Beginn der 2ten Halbzeit bekamen die Titans den Ball, allerdings war die Herner Defensive sofort hellwach und konnte den Drive relativ schnell stoppen. Die Black Barons hatten sich nun vorgenommen, dem Gegner mit physischen Spielweise den Schneid abzukaufen. Immer wieder ging es mit Kraft über Rene Piecha und den Fullback Jean Pascal Köhler durch die Mitte. Dazu kam noch schöner längerer Lauf von Tim Reschke und die Barons standen wieder kurz vor der Endzone. Hier war es nun der 2te Fullback der Barons Jan Gabryszczak, der den Ball aus einem Yard in die Endzone brachte. Der Extrapunkt durch Dominik Plicht war gut und so stand es nun 13:6 für die Barons.

Im letzten Viertel konnten die Titans kräftemäßig nicht mehr dagegen halten, gefühlt in fast jeden Spielzug blieb ein Iserlohner liegen und musste behandelt werden. So kamen die Barons wieder relativ schnell wieder in Ballbesitz. Der starke Quaterback Tim Schiffer erkannte jetzt immer mehr Lücken in der Defensive und lief selbst bis weit in die Hälfte der Iserlohner. Es folgten weitere gute Läufe über Steven Callenbach, Rene Piecha und Maximilian Weitz und wieder waren nur noch wenige Meter bis zur Endzone. Das ließ sich Rene Piecha dann nicht mehr nehmen und krönte seine gute Leistung mit einem Touchdown zum 19:6. Die Titans waren nun stehend KO und wurden von der Herner D-Line überrannt. Nach einigen deutlichen Raumverlusten fand die Iserlohner sich kurz vor der eigenen Endzone wieder. Dort konnte D-Liner Sebastian Wesolek einen Pass abfangen und ihn in die Endzone zum 25:6 zurück tragen. Die Herner entschieden sich wieder für 2 Extrapunkte zugehen, diesmal klappte es Quaterback Louis Zielinski lief selbst in die Endzone zum 27:6. Dies war auch der Endstand, ein rundum zufrieden stellendes Heimdebüt für die Black Barons ging somit zu Ende.