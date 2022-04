Die Barons sind vom Bundesministerium des Innern und für Heimat zum offiziellen Stützpunktverein für Integration ernannt worden.

“Wir freuen uns, dass wir aufgrund unserer regelmäßigen und kontinuierlichen Integrationsarbeit unter Einbindung von Sport ab sofort ein offizieller Stützpunktverein für Integration geworden sind. Auch in Zukunft möchten wir an diesen Punkten festhalten und arbeiten“, sagte die 1. Vorsitzende der Black Barons Andrea Legnaro-Weitz.

Desweiteren steht jetzt die Spendensumme für das Kinder-und Jugendparlament-Stadt Herne steht fest: 1.500€. Der großartige Aktionstag “Pink gegen Rassismus“ ergab eine Summe von 1.500€, welche die Barone in Form von Warengutscheinen an das Kinder-und Jugendparlament der Stadt Herne spenden und damit der Ukrainehilfe zu Gute kommt.

Die Black Barons bedanken sich bei den zahlreichen Helfern, Kuchenbäckern, Eltern, Vereinsmitgliedern und Fans, die uns am Sonntag bei der Abschlussfeier so tatkräftig unterstützt haben.