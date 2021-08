Am kommenden Samstag starten die Barons bei den Minden Wolves in die Saison. Keine leichte Aufgabe. Wir kennen den Gegner kaum, wissen aber dass sie einige erfahrene Spieler in ihren Reihen haben. Beide Teams haben seit fast 2 Jahren kein richtiges Spiel mehr bestritten und wissen nicht genau wo sie stehen, trotzdem wollen wir da was holen, meinte Head Coach Kai-Uwe Weitz.

Das Vorhaben erschwert, das die Barons mit ausgedünnten Kader nach Minden reisen müssen.

Nicht nur das Verletzungen, Arbeit und Urlaub den Kader dezimieren, kommen jetzt auch noch die Corona-Regelungen dazu. Die besagen, dass nur eine geringe Zahl an nicht durchgeimpften Spielern eingesetzt werden dürfen. Dennoch werden die Barons alles geben, um ein gutes Ergebnis mitzubringen.