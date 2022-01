Am heutigen Mittwoch, nahmen als erstes die U10 und U13 der Black Barons das Training wieder auf. Alle Trainer und Spieler waren hoch motiviert und hatten viel Spaß am Training. Das neue Trainingsmaterial wurde gleich getestet und für gut befunden. Am Sonntag den 16.1. starten dann auch die U16, U19 und die Senioren in die Saisonvorbereitung 2022. Dieses gleich mit einem offenen Training, in dem jeder vorbei kommen darf und gleich mittrainieren kann. Die Trayouts für die Jugend (6-18 Jahren) sind von 10,30-12,00 Uhr und das für die Senioren (ab 19 Jahren) startet um 15,00. Für alle Teilnehmer und Besucher ab 16 Jahren gilt die G2 Regel.

Weitere Infos gibt es per Mail unter info@herne-blackbarons.de oder bei Coach Daniel unter 01791324820. Die Black Barons freuen sich über jeden Teilnehmer.