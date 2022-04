Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause startet die evangelische Jugend im Sommer wieder mit Kinder- und Jugendfreizeiten - es geht nach Schweden.



Zwei Wochen raus aus der Stadt und rein in die Natur; Schwimmen, Kanufahren, Übernachtung am See unterm Sternenhimmel - einfach mal raus: so beschreiben Mitreisende das Erlebnis, das von Freitag, 24. Juni bis Samstag, 9. Juli, Jugendliche von 13 bis 17 Jahren erwartet.

Die Jugendfreizeit des Evangelischen Jugendreferats Herne führt nach Gläntan i Edsbyn in Dalarna, und die Veranstalter wissen: Hier kann man einfach die Seele baumeln lassen. Ob auf dem Sofa vorm Kamin, auf der Sonnenterrasse, auf der Badebrücke am See oder abends am Lagerfeuer. Im Haus gibt es mehrere Gruppenräume sowie eine holzbeheizte Sauna.

Jugendreferent und Ehrenamtliche

Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. Dusche und WC befinden sich auf den Fluren. Zum Freizeitprogramm gehören neben Sport, Spiel und Baden im See, Kreativ- und Gesprächsgruppen, die sich mit Themen über den Glauben an Gott und aktuellen Lebensfragen beschäftigen.

Da der Schutz aller Teilnehmenden für uns erste Priorität hat, findet diese Freizeit unter den notwendigen Hygieneschutzbestimmungen des Landes NRW und des Veranstaltungsortes sowie unseres eigenen Schutzkonzeptes statt. Die Freizeit wird von einem Jugendreferenten mit langjähriger Erfahrung und einem Team geschulter Ehrenamtlicher geleitet. Bei Interesse oder Nachfragen gibt Martin Eckert, Tel. 02323/ 988850, oder martin.eckert@ekvw.de Auskunft.