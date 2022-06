Regelmäßige Besuche von Angehörigen, ins Café gehen und Freunde treffen, das geliebte Hobby ausüben - das ist insbesondere für ältere Menschen häufig nicht mehr möglich. Viele von ihnen gehören zu den rund 16 Millionen Alleinlebenden in Deutschland. Durch die Corona-Krise hat sich diese Situation nochmal verschärft.

"Einfach mal ein bisschen reden, das ist das Motto unseres Telefonbesuchsdienstes“, berichtet Andreas Schroller, Projektreferent der Malteser in Herne. Das Angebot richtet sich an Menschen, die alleine zuhause oder in einer Pflegeeinrichtung leben und etwa aufgrund ihres Alters oder anderer Gründe nicht mehr über so viele persönliche Kontakte verfügen.

Ehrenamtliche für Projekt gesucht

In regelmäßigen Telefonaten hören die geschulten Mitarbeitenden zu, erzählen selbst und nehmen Anteil am Alltag und der Lebensgeschichte. „Dieses Angebot schafft Abwechslung und es entstehen mitunter vertrauensvolle Bekanntschaften. Eine tolle Sache“, stellt Andreas Schroller fest. „Denn Telefonieren geht immer“, ergänzt er und freut sich auf viele Interessierte aus Herne, die mitmachen wollen.

Wer gerne bei dem neuen Projekt dabei sein möchte - als ehrenamtlicher Helfer oder als alleinstehende Person, die von geschulten Ehrenamtlichen angerufen werden möchte - meldet sich bei Andreas Schroller per Email an andreas.schroller@malteser.org oder Tel. 0151/72432293.

Interessierte können sich auch jeweils donnerstags persönlich, 10 bis 12 Uhr, am neuen Malteser-Standort, Kronenstraße 27, melden.

Das Projekt Miteinander - Füreinander wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend seit Juli 2020 bis Ende 2024 gefördert. Ziel ist es, die Öffentlichkeit zum Thema Einsamkeit im Alter zu sensibilisieren. Dazu werden insgesamt 112 Standorte in ganz Deutschland gefördert, um möglichst viele von Einsamkeit im Alter bedrohte Menschen zu erreichen und ihnen wieder Kontakte und Gemeinschaft zu ermöglichen.

Weitere Informationen zum Projekt: https://www.malteser.de/miteinander-fuereinander.html.