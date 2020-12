Am Freitag, 25. Dezember, kam es um 15.40 Uhr, auf der Ewaldstraße / Gelsenkirchener Straße in Herten zu einem Unfall mit zwei leicht Verletzen.

Der 44-jährige Autofahrer aus Gelsenkirchen missachtete die Vorfahrt der von links kommenden Autofahrerin aus Herne und es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die beiden Beteiligten leicht verletzt und zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden.

An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden von circa 4500 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden auf Halterwunsch durch einen Vertragssichersteller abgeschleppt.