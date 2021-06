Am Samstag, 5. Juni, kam es gegen 16.45 Uhr auf dem Ebbelicher Weg in Herten zu einem Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten.

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Herten fuhr auf den Wagen einer 43-Jährigen aus Gelsenkirchen auf. Der Unfall passierte auf dem Ebbelicher Weg Ecke Feldstraße.

Im Auto der 43-Jährigen saßen noch zwei Mitfahrerinnen (sieben und 49 Jahre, beide aus Gelsenkirchen). Alle Drei verletzten sich leicht. Sie mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Bei dem Unfall entstand 1.200 Euro Sachschaden.