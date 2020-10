Am Mittwochmittag musste ein 45-jähriger Hertener Autofahrer auf der Feldstraße, Ecke Kaiserstraße, vor einer roten Ampel bremsen.



Ein 67-jähriger Autofahrer aus Herten fuhr auf das Auto des 45-Jährigen auf. Der Fahrer des vorderen Fahrzeugs verletzte sich leicht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

An den Autos entstand insgesamt 800 Euro Sachschaden.