In der Nacht zu Sonntag, 27. Dezember, beschädigte ein unbekannterAutofahrer einen geparkten schwarzen Mercedes ML350 an der Schmalen Straße in Herten.

DasAuto ist an der rechten Seite im Bereich der hinteren Tür und des Radkastens

beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.