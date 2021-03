In der Nacht von Sonntag, 14. auf Montag, 15. März, sind unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen.

Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Die Einbrecher entfernten zuerst ein Holzbrett, das am Türrahmen angebracht war und hebelten dann die Wohnungstür auf.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.