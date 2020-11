Aufgrund von Corona ist das Alltagsleben wieder heruntergefahren. „Ohne Kunst und Kultur wird’s still", klagen die Nutzer im Netz.

Besuche von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen zu vermeiden, das dient der Gesunderhaltung der Bevölkerung. „Aber so ganz auf Kunst-Input zu verzichten – das muss nicht sein“, findet Eva Ernst. Wir leben in einem digitalen Zeitalter – und die Hertener Künstlerin nutzt die zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten, um mit ihren Arbeiten ein interessiertes Publikum digital zu erfreuen. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr präsentierte sie im Internet eine Ausstellung mit Hertener Motiven. Nun zeigt sie eine Auswahl ihrer ungegenständlichen Arbeiten, die im Laufe der vergangenen Jahre entstanden sind – diesmal als Video mit musikalischer Untermalung. Die überwiegend in Mischtechnik mit Acryl erstellten Bilder zeigen einen Themen-Querschnitt unterschiedlicher malerischer Herangehensweisen: Eine spannende digitale Reise erwartet den Betrachter.

Unter www.ernst-art.de/gal_2020 können sich Interessierte die 58 Bilder in rund fünf Minuten anschauen.