Die erste Veranstaltung aus dem Kalender der Arras-Freunde-Herten für das Jahr 2020 war die Führung in der Ausstellung “Von Gaugin bis Matisse - Im Rausch der Farben”. Im Picasso Museum konnte man 60 Werke aus dem „Musée d’Art moderne“ in Troyes sehen, die zum ersten Male in Deutschland präsentiert wurden. Außerdem ist sie die einzige Ausstellung in Europa, die außerhalb des eigenen Museums in Troyes gezeigt wird. Ein wahrscheinlich einzigartiges Erlebnis das zugleich beeindruckte und begeisterte.

14 Arras-Freunde besuchten die Ausstellung, vorher haben sie allerdings noch beim „Kiepenkerl“ gemeinsam zu Mittag gegessen.

Erika Springstub 13. 01. 2020