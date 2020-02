Die Frauenkulturtage in Herten haben mittlerweile Tradition. Ein fester Programmpunkt ist dabei die Orientalische Nacht mit Nadhiyah und ihren Tänzerinnen. Die Veranstaltung „von Frauen und nur für Frauen“ findet in diesem Jahr am Samstag, 14. März, in der Freizeit- und Begegnungsstätte Westerholt statt.

Ab 20 Uhr bekommen die Zuschauerinnen dann einen Einblick in die Welt des Orientalischen Tanzes. "Mit fesselnder Musik, bunten, kunstvollen und fantasiereichen Kostümen sowie einfallsreichen und packenden Choreografien erwartet die Zuschauerinnen eine bunte Reise für die Sinne zwischen Orient und Okzident", so Iris Walter von der FBW.

Die Aufführungen der einzelnen Gruppen zeigen eine große Bandbreite und bieten einige Überraschungen.

Ergänzt wird dere Abend durch einen kleinen Basar mit orientalischen Stoffen, Tanzkleidern, Schmuck und Utensilien.

Kartenvorverkauf ist gestartet

Karten sind ab sofort in der FBW, Kuhstraße 49, oder telefonisch unter 02366 303-303 erhältlich. 7 Euro kostet ein Ticket für die Abendvorstellung, inklusive einem kleinen Häppchen-Buffet. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr. Für weitere Informationen und Rückfragen steht Iris Walter unter der Telefonnummer 02366 303-471 zur Verfügung. Nadhiyah und ihre Tänzerinnen bieten im Rahmen der Orientalischen Nacht in der FBW einen Einblick in die Welt des orientalischen Tanzes. Foto: Nadhiyah