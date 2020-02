Hertens Status, „Blues-Hauptstadt des Reviers“ zu sein, bleibt dank der frisch gegründeten „Blues Initiative Vest IG“ erhalten. Die Macher stellen sich am bevorstehenden Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, mit der „Blues-Session-Herten“ in der Gastronomie vom Hof Wessels zum ersten Mal in der Öffentlichkeit vor.



Arno Welke vom Medienteam der Initiative betont im Vorfeld der Veranstaltung, dass die Aktivitäten der Macher vom Konzept und personeller Kontinuität her nahtlos an die bisherige Tradition andocken.

Nach bewährtem Muster wird der Session-Abend mit einem rund 45-minütigem Auftritt von einer bekannten Band eröffnet. Am Freitag übernehmen die Musiker von „Blue Bench“ den Part der Opener Band. Auf der Bühne teilt das Quartett die gemeinsame Vorliebe für swingenden, manchmal jazzig angehauchten Blues im Stil der 50er und 60er Jahre. Anschließend treten danach in halbstündigem Wechsel vier bis sechs Session-Sets auf. Die stellt zuvor ein fachkundiger Moderator aus dem Pool der meist 15 bis 25 Musiker zusammen. Der Eintritt ist frei.

Aushängeschild

Als überregionales Aushängeschild loben die Gastgeber den „Vestischen Blues Award 2020“ sowie das „Session Set 2020“ aus. In die Award-Vorentscheide greift das Publikum durch Abstimmungen ein, jeweils begleitet durch interessante Verlosungsaktionen. Der Verkehrsverein Herten e.V. (VVH) präsentiert die Auftaktveranstaltung am Freitag. VVH-Vize-Vorsitzender Numan Terzi: „Wir sind glücklich und durchaus ein wenig stolz darauf, dass wir durch unser Engagement dazu beitragen konnten, den Blues in unserer Heimatstadt halten konnten.“