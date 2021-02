Die Kabarettistin Anka Zink kommt am Donnerstag, 25. Februar, nach Herten, um im Glashaus virtuell ihr Programm „Das Ende der Bescheidenheit“ zu präsentieren. Corona-konform können die Zuschauer sich kostenlos über den Kultur- und Bildungskanal Herten den YouTube-Live-Stream gemütlich von Zuhause aus ansehen. Los geht es um 20.07 Uhr. Ein Trailer dafür ist ab sofort dort zu finden.

"Da die Einschränkungen aufgrund von Corona weitergehen, hat sich das Kulturbüro Herten dazu entschlossen, andere Wege zu probieren, um dem Publikum lang geplante Vorstellungen nicht vorzuenthalten. Einen erfolgreichen Auftakt gab es bereits mit Stefan Waghubinger", so Bettina Hahn vom Kulturbüro der Stadt Herten.

Über den Kultur & Bildungskanal Herten auf YouTube beziehungsweise über den direkten Link www.youtube.com/channel/UCh6RiZG7rL7nuDpchS9aJyg präsentiert Anka Zink ihr Programm "Das Ende der Bescheidenheit" live auf der Bühne.

In einer Zeit, in der "Wer hat das gesagt?" wichtiger ist als "Worum geht es eigentlich?", liefert Anka Zink mit "Das Ende der Bescheidenheit" eine neue Aufklärungs-Offensive. Sie haut mit tadellosen Provokationen kräftig auf den Putz. Anka Zink hat mit ihrer "Wichtig-Tuer-Entlarv-Liste" und dem ultimativen "Narzissten-Selbsttest" zwei moderne Apps zur Rettung des gesunden Menschenverstandes erfunden. Ein Programm mit praktischen Beispielen und Übungen für alle Bescheidenen, die Unbescheidenheit verdient haben.

Information