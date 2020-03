Jede Menge kulturelle und kreative Angebote für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren gibt es ab sofort im neuen Programmheft des Kulturrucksack NRW. Das Heft liegt in allen städtischen Einrichtungen sowie in vielen Ladenlokalen aus. Zusammengestellt wurde das Angebot vom Kulturbüro und diversen Hertener Kooperationspartnern.



Am 28. und 29. März geht es los mit einem Steelpan-Workshop. Die Steelpan war ursprünglich ein Protest- und Karnevalsinstrument und stammt aus Trinidad und Tobago. Der Kurs findet von 11 bis 15 Uhr im Kreativ.Campus, Ewaldstraße 20, statt. Eine Anmeldung unter kulturbuero@herten.de oder Tel. 02366 / 303-543 ist erforderlich.

Weiter geht es mit dem Mosaik-Workshop "Steinchen für Steinchen", einem Hörspiel-Workshop, dem beliebten Comic-Workshop und vielen weiteren tollen Angeboten. Alle Termine sind auch im Internet unter www.kulturrucksack.nrw.de zu finden. Eine Anmeldung für die Workshops und Kurse ist bei dem jeweiligen Veranstalter erforderlich.