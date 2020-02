Die Kriegsreporterin und MeToo-Aufklärerin Sonia Seymour Mikich ist am Dienstag, 3. März, zu Gast im Glashaus. Bei der Eröffnungsveranstaltung der Frauenkulturtage 2020 beschäftigt sie sich mit Erkenntnissen, Konflikten und Grauzonen der Geschlechterfrage. Beginn ist um 18 Uhr.

Unter anderem werden die aktuellen Debatten in der Gesellschaft diskutiert. Der rote Faden: Was hat sich verbessert, wie viel altes Denken lebt fort? Und wann ist ein Mann ein Mann und eine Frau eine Frau? Die Teilnehmer sind eingeladen an der Podiumsdiskussion teilzunehmen. ‎Ein kleines Kulturprogramm und ein Imbiss runden den Abend ab.

Die Veranstaltung ist kostenlos eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Kontakt: Astrid Kempf, Tel. 02366 303-581, a.kempf@herten.de (Kurs-Nr.: 1055)