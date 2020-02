Im Bereich des Rodelbergs im Backumer Tal musste am Mittwoch schnell gehandelt werden. Im Rahmen der regulären Kontrolle ist an mehreren Birken an den Wurzeln ein Pilz gefunden worden. Die Wurzeln der Bäume waren stark geschädigt, außerdem hatten die Bäume einen starken Schrägstand in Richtung der angrenzenden Wohnbebauung.



Die Mitarbeiter des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) waren gezwungen, sofort zu handeln und die insgesamt 15 Birken zu fällen.

Bei den Kontrollen sind weitere Probleme entdeckt worden, die weitere, kurzfristige Baumfällungen in dem Wohngebiet "Waldviertel" erforderlich machen, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Im Einzelnen handelt es sich um eine Birke, deren Wurzeln Schäden aufweisen und die schräg zum Nachbargrundstück steht. Eine Traubenkirsche steht schräg und eine Weide hat eine ausgebrochene Krone und steht ebenfalls schief. Aktuell wird noch geprüft, in welchem Umfang Ersatz gepflanzt werden soll.