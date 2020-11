Das Schloss Herten in tiefem Schnee, wunderbar. Was hier wie eine Erzählung aus grauer Vorzeit klingt, ist das Deckblatt des neuen Adventskalenders , den der Lions Club Herten in Zusammenarbeit mit seinem Lions-Hilfswerk Herten jetzt in den Handel gebracht hat.

Er befeuert damit die Sehnsucht nach weißen Weihnachten und wird gemeinnützige Organisationen und Projekte beglücken. Das Sammeln von Spenden ist in diesem verflixten Pandemie-Jahr schwer gefallen - ohne beispielsweise das traditionelle Golfturnier in Westerholt. Deshalb musste sich der Lions-Club Etwas einfallen lassen. Und für gute Idee sind die Löwen ja ohnehin bekannt. Deshalb gibt es nun den Adventskalender, mit dem man tolle Preise im Wert von 15.000 Euro gewinnen kann und dabei eben noch gemeinnützige Organisationen und Projekte unterstützt. Diese sind die folgenden: BUND-Naturerlebnisgarten Paschenberg, Caritas-Läden Hertener Tafel, Förderverein Freunde Löschzug Scherlebeck, Jugendfeuerwehr, Frauenhaus Herten, Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen, Frühstarter Datteln e. V., Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Hof Wessels, Hertener Bürgerstiftung, Therapiezentrum Hof Feuler und der Pflegeverein für behinderte Menschen (PBM).

Täglich werden bis zu zehn Gewinne verlost wie hochwertige Elektronikartikel, Wellness- und Restaurant-Gutscheine, Erlebnisse, Abenteuer und vieles mehr. Die Kalender sind auf 2.500 Stück limitiert.

Erhältlich sind sie unter anderem in der Sparkasse, der Volksbank, den Buchhandlungen Lackmann und Drosten, Zoo/Getränke Strecker, Kaiserstrae 252, Arkade, Schlossstraße 25 in Westerholt sowie am Stand des Therapiezentrums Hof Feuler dienstags bis freitags, 9-13 Uhr, Hermannstraße 21. Die gestifteten Preise wie IPads, Einkaufsgutscheine und vieles mehr sind von Hertener Firmen gespendet worden. Ein starkes Zeichen, gerade in Corona-Zeiten. Der Kalender kostet 5 Euro. Die Gewinner werden täglich in den Aushängen der Sparkasse und der Volksbank veröffentlicht.