Eltern die für ihren Nachwuchs noch eine Betreuungsmöglichkeit suchen, können in der Kindertagesstätte "Zwergenkita" im Gertrudis-Hospital fündig werden. Die Einrichtung betreut Mädchen und Jungen von 9 bis 13 Jahren.



Was viele nicht wissen: die Kita ist nicht nur für Kinder von Klinik-Mitarbeitern, sondern auch für Eltern aus Westerholt und Umgebung da. An welchen Wochentagen und für wie viele Stunden der Nachwuchs die Zwergenkita besuchen soll, kann von den Eltern selbst entschieden werden. „Wir betreuen die Kinder von montags bis freitags, in der Regel von 8 bis 16 Uhr. Bei den Öffnungszeiten orientieren wir uns jedoch an den Bedürfnissen der Eltern“, so Stefanie Schimanski, Ansprechpartnerin in der Einrichtung. Interessierte Eltern erhalten unter den Telefonnummern 0209 6191-592 und 0209 6191-0 oder per E-Mail unter w.kita@kkrn.de weitere Informationen.