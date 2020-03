In jedem Jahr lädt Gabriele Hülsmann, Leiterin des Sozialen Dienstes im Kardinal-von-Galen-Hauses, die Bewohnerinnen des Hauses anlässlich des internationalen Weltfrauentages zu einer besonderen Aktion ein. In diesem Jahr hatte sie Katja Pietsch als Kräuterexpertin des BUND eingeladen.

Sie stellte frische Kräuter aus dem Naturerlebnisgarten am Paschenberg vor und hatte zu jedem Kraut interessante Informationen und Geschichten mitgebracht. So ist zum Beispiel die Goldtaubnessel eine regelrechte Vitaminbombe und ist aus dem eigenen Garten wesentlich kostengünstiger als manch teures Superfood aus der Werbung. Auch alte Kräutersorten hatte Katja Pietsch in ihrem Korb dabei. Brennesselsuppe kannten einige Bewohner noch aus Kriegszeiten. Lebensmittel waren Mangelware und Brennesseln wuchsen wild im Wald und auf Wiesen. Aus der Not heraus kochte man daraus eine Suppe und erhielt so wichtige Vitamine.

Wissen ging über die Jahre verloren

Die Rinde des Weidekätzchens enthält genau die gleichen Stoffe wie Aspirin und ergänzt als gekochter Sud eine pflanzliche Hausapotheke. Früher wurden Frauen für ihr unglaublich wichtiges, lebenserhaltendes Wissen als Kräuterhexe bezeichnet und im schlimmsten Fall sogar verbrannt. Manchmal ging auf diese Weise das überlieferte Wissen von 1000 Jahren verloren. So spannt sich der Bogen zum Weltfrauentag. Die Kräuterfrauen hatten ein enormes Wissen und konnten den Menschen helfen. Aufgrund der Stellung der Frau in der Gesellschaft war der Grad für sie, als Frau zu überleben, trotzdem recht schmal. Die Bewohnerinnen hörten Katja Pietsch den ganzen Nachmittag gespannt zu und keine Frau hatte etwas dagegen, dass sich auch vier interessierte Männer dazugesellten.