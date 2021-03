Die Gelsenwasser AG erneuert im Auftrag der hertenwasser GmbH ab Montag, 8. März, eine Trinkwasserleitung in Herten.

Die Arbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten und werden voraussichtlich zehn Wochen dauern. Zu Beginn wird in der Feldstraße von der Staakener Straße bis zur Straße Über den Knöchel gearbeitet. Dabei wird die Ausfahrt in der Staakener Straße in Richtung der Feldstraße einseitig gesperrt.

Die Bauarbeiten sind im Rahmen des Erneuerungsprogramms von Trinkwasserleitungen für eine auch in Zukunft sichere Wasserversorgung notwendig. Für unvermeidbare Behinderungen bittet Gelsenwasser um Verständnis.