Aktuell sind der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) und der Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) dabei, die durch den Sturm bedingten Schäden zu sichten. Welche Folgen das Tief „Sabine“ genau hatte muss jetzt begutachtet werden. Zur Sicherheit sind aber heute, Montag 10. Februar, die Sportanlagen und Sporthallen in Herten gesperrt. Außerdem fallen heute alle VHS-Kurse aus.



Mit den Maßnahmen solle die Sicherheit der Hertener Bürger gewährleistet werden, heißt es vom HIB. Es müssen erst alle Schäden genau aufgenommen werden, dann könne man die Sachlage genauer beurteilen. Aus dem Grund fallen die Kurse heute an der Volkshochschule auch aus. Im Einzelnen sind folgende Kurse betroffen:

T8767: Body-Fit für Frauen, von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr, in der Augustaschule

T5450: Kurs 88 – Integrationskurs, von 17.30 Uhr bis 20.45 Uhr, im Gymnasium

T2771: Nähen, von 19.15 Uhr bis 21.30 Uhr, im Siebenbürger Haus der Jugend e.V.

T8207: Yoga für Anfänger/-innen, von 19.45 Uhr bis 21.15 Uhr, im Schloss Herten

T8247: Yoga für Anfänger/ -innen und Fortgeschrittene, von 18.45 Uhr bis 19.45 Uhr, im Schloss Herten

T8687: Pilates und Beckenbodentraining, von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr, in der Augustaschule

T8777: Bewegungstraining, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr, in der Christy-Brown-Schule

T8807: Trimnastik 45+ Gesundheitssport, von 19 Uhr bis 20 Uhr, in der Grundschule Herten-Mitte

T8767: Body-Fit für Frauen, von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr, in der Martin-Luther-Schule

T8747: Zumba – Fitness, von 18 Uhr bis 19 Uhr, in der Grundschule Herten-Mitte

T8737: Zumba – Gold, von 17 Uhr bis 18 Uhr, in der Grundschule Herten-Mitte