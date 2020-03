Auch der Spielbetrieb der Deutschen Billard-Union, des Billard-Verbandes Nordrhein-Westfalen, des Billard-Verbandes Westfalen und des Billardkreises Gelsenkirchen-Wattenscheid blieb von der Corona-Krise nicht verschont. Der Spielbetrieb wurde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Dennoch, in Sachen Personalentscheidungen tut sich einiges.



Die Galla-Brüder Stefan und Markus hatten bereits bekanntgegeben, dass sie den GT Buer und damit die Bundesligamannschaft am Ende dieser Saison 2019/2020 verlassen werden.

GT Buer heißt neue Spieler willkommen

Auch Norbert Ohagen aus gesundheitlichen Gründen seine (Billard-)Karriere nach dieser Saison beenden wird, waren im Bueraner Bundesligateam neben Stefan Hetzel drei Positionen frei.

Und so darf der GT Buer in der kommenden Saison 2020/2021 Matthias Meske, Kersten Reinartz und Sebastian Rob in der Mannschaft begrüßen. Alle drei waren bisher beim BC Elfenbein Höntrop in der 1. Dreiband-Bundesliga aktiv, verließen aber vor gut sechs Wochen den Wattenscheider Verein. Zudem wird Andreas Reimertz, ebenfalls zuvor in Höntrop aktiv, die neue Bundesligamannschaft betreuen.