Der Sieg vor heimischer Kulisse war nötig: Der TuS Herten hat seine Gegnerinnen vom SV Wachtendonk mit 3:0 nach Hause geschickt.

Nun stehen sie nach dem 3. Spieltag auf Rang 6 der Regionalliga. Am Sonntag wird es wieder spannend: Um 18 Uhr startet die Partie in der Knappenhalle gegen PTSV Aachen II., aktuell auf Platz 2. Ziel der Volleyballerinnen ist der Aufstieg in die 3. Liga. Karten-Infos unter www.unser-tus.de im Netz. Es gibt nur 100 Sitzplätze.

Hier kann man sich durch eine Fotostrecke des Heimspiels gegen den SV Wachtendonk klicken.