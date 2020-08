Bürgertraber „Ignatz von Herten“ ist einmal mehr seinem Ruf als „Frauenversteher“ gerecht worden. Mit Emma Stolle im Sulky siegte das Charity-Pferd in Mönchengladbach gemeinsam mit „Fifi du Gassel“ (Oliver Korth) in einem toten Rennen. Der Richterspruch nach der Ziel-Durchfahrt klang brutal „Kampf tot“.

Für diesen Erfolg hatte Emma Stolle einiges auf sich genommen. Gemeinsam mit Mutter Gabriele war sie mit dem Zug von Berlin nach Mönchengladbach angereist. Für die Hin- und Rückfahrt brauchte das Duo auch dank einer Verspätung insgesamt vierzehn Stunden – natürlich maskiert. Umso glücklicher sagte die junge Amateur-Fahrerin nach dem Rennen: „Den Ignatz zu steuern, das ist ein tolles Erlebnis. Er lässt sich wie ein Auto fahren.“

Trainer Jens Holger Schwarma kommentierte: „Frauen kommen mit Igi in der Tat super zurecht. Emma fuhr ihn ohne Peitsche. Bei Frauen streckt er sich stets von alleine und gibt immer alles.“ Von keinem Selbstzweifel geplagt, fügte er hinzu: „So sind wir Kerle nun mal…“