Bürgertraber „Ignatz von Herten“ hat seine Trainingsstätte gewechselt. Sein bisheriger Trainer Jens Holger Schwarma (Moers) brachte den Siebenjährigen am Samstag zum Schröders Hof nach Marl-Sinsen.

Herten/Marl. Im Quartier von Cornelia Schröder wird der Schwarzbraune vom Recklinghäuser Trainer Gerhard Steinhaus auf die Rennen vorbereitet, während Hajo Ressel für die Pflege verantwortlich ist. Der Ortswechsel wurde notwendig, weil Jens Holger Schwarma altersbedingt künftig beruflich kürzertreten will.

Mit dem Niederrheiner und der Pflegerin Bettina Ahokas hat der Bürgertraber-Verein seit dem Herbst 2012 erfolgreich zusammengearbeitet. Zunächst war das Team für „Sir Herten“ verantwortlich. Es schloss sich eine erfolgreiche Kooperation mit dem aktuellen „Ignatz von Herten“ an. In diese Zeit fällt der Sieg der Ukrainerin Olga Bondar mit „Sir Herten“ bei der Europameisterschaft der Amateur-Fahrerinnen. Das Team in Moers formte „Ignatz von Herten“ 2018 zum „Pferd des Jahres in Dinslaken“. Die Bilanz von „Ignatz“: Bei 45 Starts siegte er neunmal und belegte 31 bezahlte Plätze.

Im bisherigen Umfeld von „Ignatz“ herrschte wegen seines Weggangs kollektive Trauer. Pia Ahokas, die Tochter der früheren Pflegerin, sagte: „Ich habe mich heute ins Auto gesetzt, um mich von meinem liebevollen, ehrlichen und tollen Freund zu verabschieden. Was wird der Kleine mir fehlen, wenn ich in Moers zu Besuch bin.“ Dafür war sie aus Belgien angereist. Als Amateurfahrerin hatte Pia Ahokas drei Siege und weitere Platzierungen errungen. Und so bedankte sich die Deutsch-Finnin für die „tollen und schönen Momente, die wir zusammen erleben durften“.

Der Verein, dem 115 Mitglieder angehören, geht davon aus, dass das Benefiz-Pferd „Ignatz“ weiterhin erfolgreich ist. Schließlich fließen alle Geldprämien in soziale Projekte. Zur Entscheidung, das Pferd in Marl zu stationieren, erklärte Kerstin Oex vom Vorstand: „Wir haben sehr bewusst den Schröders Hof ausgesucht. Er wird durch Cornelia Schröder vorbildlich geführt, beschäftigt fachlich gutes Personal und die Anlagen sind großzügig.“ Gerhard Steinhaus trainiert künftig den „Ignatz von Herten“.