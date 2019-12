Meisterprüfung Taekwondo im TKD-Center Chon-Ji Herten

<!--

/* Font Definitions */

@font-face

{font-family:"Cambria Math";

panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;

mso-font-charset:0;

mso-generic-font-family:roman;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}

@font-face

{font-family:Calibri;

panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;

mso-font-charset:0;

mso-generic-font-family:swiss;

mso-font-pitch:variable;

mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;}

/* Style Definitions */

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal

{mso-style-unhide:no;

mso-style-qformat:yes;

mso-style-parent:"";

margin-top:0cm;

margin-right:0cm;

margin-bottom:10.0pt;

margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri",sans-serif;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-fareast-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-fareast-language:EN-US;}

.MsoChpDefault

{mso-style-type:export-only;

mso-default-props:yes;

font-family:"Calibri",sans-serif;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-fareast-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-fareast-language:EN-US;}

.MsoPapDefault

{mso-style-type:export-only;

margin-bottom:10.0pt;

line-height:115%;}

@page WordSection1

{size:612.0pt 792.0pt;

margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt;

mso-header-margin:36.0pt;

mso-footer-margin:36.0pt;

mso-paper-source:0;}

div.WordSection1

{page:WordSection1;}

-->

Im Taekwondo-Center des TV Chon-Ji Herten auf derEwaldstraße 88 fand am Sonntag ein besonderes Ereignis statt. Drei Meister und

zwei Schüler stellten sich einer Danprüfung.Als Prüflinge mit dabei waren die beiden Taekwondo-Meisteraus Herten, Marco Kirchmair und Bernd Müller, beide 1. Dan. Begutachtet wurden

die Taekwondokas von den Großmeistern Thomas Schaepers 8.Dan (Herten), Ralf

Priwitzer 5. Dan (Stockhausen), Henning Schröder 6. Dan (Uchte), Petra

Sennekamp 5. Dan (Herten) und Walter Bock 4. Dan (Radhen).Die Prüfung begann mit dem Vorführen der Prüfungsformen, diejeder einzeln zeigen musste. Dabei machte sich die Prüfungsnervosität

bemerkbar, einige mussten ihre Prüfungsformen wiederholen und Nachfragen des

Prüfungsgremiums beantworten. Danach wurden immer paarweise Techniken demonstriert,

welche die Prüflinge vorher angekündigt haben. Damit war der erste Teil der

Prüfung beendet und das Prüfungsgremium zog sich zu einer kurzen Beratung

zurück. Als Ergebnis der Beratung durfen alle mit der Prüfung fortfahren, der

erste Teil war bestanden. Darauf hin legte sich die anfängliche Nervosität

immer mehr und bei den folgenden Schrittkämpfen steigerten sich die

Prüfungsteilnehmer zusehends.Nach der großen Pause, bei denen Alle, Prüflinge und Prüferam Büffet von Susanne Bösert ihre Energie bei Brötchen, Kuchen und Getränken

auftanken konnten, ging es weiter mit den Schrittkämpfen, dem Fußkampf und der

Selbstverteidigung Hosinsul. Dabei wurden teilweise Höchstleistungen gezeigt.Als letzte Disziplin wurde der Bruchtest verlangt. Dabeimussten die Schüler, die zum 1. Dan geprüft wurden, einen Reihenbruchtest

bestehend aus Halbkreisfußtritt und Fersendrehschlag zeigen. Bei einem Hand-

und einem weiteren Fußbruchtest hatten die Meisterschüler die freie Wahl. Die

Meister hatten einen Hand-, einen Fuß-, und einen gesprungenen Bruchtest

vorgeschrieben, durften aber die Technik entsprechend ihres Gürtelgrads frei

wählen. Hierbei erwiesen sich manche Bruchtestbretter als äußerst resistent und

hielten auch den härtesten Schlägen und Tritten stand. Den Schlusspunkt setzten

die Meister dann mit ihren Spezialbruchtests. Dabei blieb natürlich kein Stein

heil.So benötigten die Prüfer auch nur eine kurze Beratungszeitnach der Prüfung und verkündeten das freudige Ergebnis: Alle hatten die Prüfung

bestanden. Für die Meisterschüler fand wie immer ein besonderes Zeremoniell

statt. Sie durften ihren Farbgurt ablegen und bekamen vom Disziplinpräsidenten

Thomas Schaepers 8. Dan ihren schwarzen Gürtel umgebunden. Das symbolisiert den

Übergang vom Schüler zum Meister. Aus den Händen des Prüfungsgremiums erhielten

die Danträger ihre Urkunden: Henning von der Haar 3. Dan (Nienburg), Marco

Kirchmair 2. Dan und Bernd Müller 2. Dan (beide Herten), Marc von der Haar

und Patrick Gieger 1. Dan (beide Nienburg).Zufrieden, stolz auf die erbrachten Leistungen und ohnenennenswerte Blessuren ging ein anstrengender Prüfungstag auf der Ewaldstraße

88 in Herten zu Ende.