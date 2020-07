Bei geöffneter Tür am Notausgang und viel Platz in der Halle konnten KTV-Turnerinnen, die ja auch zum Teil Mitglieder in der TG Scherlebeck-Langenbochum sind, nach langer Trainingspause wieder an ihrer Kondition arbeiten. Insgesamt 5 Turnerinnen mit Trainerin Katrin Balzer ( geb. Dominiak) waren am Start.

Natürlich ist das noch keine Wiederkehr der alten Situation, aber immerhin ist derzeit an zwei Tagen in der Woche jeweils vormittags und nachmittags Training mit unterschiedlichen Kleingruppen und wechselnden Trainern in der Halle möglich. Ist doch ein guter Anfang.

Wie man auf dem Foto sieht, ist Luisa Schopp beim Sprung doch schon wieder recht gut dabei und Abstand in der Halle ist vorhanden.

Erika Springstub