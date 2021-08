Die angemeldeten 20 Arras-Freunde kamen alle pünktlich zum Hatzfeldplatz, um an dem jährlichen Bouleturnier der Arras-Freunde teilzunehmen. Bevor es aber losging wurde erst einmal der Hatzfeldplatz vorbereitet, das bedeutete neben dem Abstecken der Spielbahnen Müll wegräumen und Harken, damit der Boden sauber und ebener wird.

Auch in diesem Jahr war es ein Gute-Laune-Turnier, jeder brachte so viel Spielerfahrung und Energie mit, wie er hatte. Am Ende gab, es wie in einem richtigen Turnier Gewinner, die Preise und Urkunden mit nach Hause nehmen konnten.

Auf Platz eins standen Hans-Peter Höfer mit Martin Hurraß, Platz zwei Dr. Babette Nieder und Dr. Karl Ott und Platz 3 belegten Anne Ott mit Josef Haug. Eine Ehrenurkunde bekamen Doris Becker, die mit ihrer 12jährigen Enkelin Felezitas spielte.

Ganz klar im Vordergrund stand der Spaß am Spiel und die Freude, als Verein wieder zusammen kommen zu können.

Bei dem schönen Wetter kamen auch Spaziergänger vorbei, die dem Spiel interessiert oder auch amüsiert zuschauten.

Den Arras-Freunden hat es jedenfalls Spaß gemacht.

Die nächste Veranstaltung findet am Samstag 25.9.2021, 14.30 Uhr, mit einem Besuch bei der DASA Friedrich-Henkel-Weg 1-25 • 44149 Dortmund statt. Dazu sind auch Gäste eingeladen, die sich unter arras-freunde-herten@gmx.de anmelden und informieren können.

Erika Springstub 16.08.2021