In familiärer Runde verbrachte der MSC Herten seinen Jahresabschluss. In diesem Rahmen wurden wie in jedem Jahr die Clubmeister geehrt, Sportabzeichen verliehen und Jugendliche verabschiedet, die der Jugendgruppe mit 18 Jahren entwachsen sind. Das waren in diesem Jahr Devin Jürgensmeyer und Calvin Epler die beide in ihrer Zeit beim MSC Herten zahlreiche Erfolge eingefahren haben. Zum Abschied gab es einen emotionalen Rückblick in Wort und Bild über ihrer beiden Aktivitäten. Antonia Krisch war nur als passives Mitglied in der Jugendgruppe, wurde aber auch standesgemäß verabschiedet. Das ADAC Sportabzeichen in Bronze hat sich in diesem Jahr Robin Braun verdient.

Die Clubmeisterschaft war in diesem Jahr wieder spannend. Seit drei Jahren liefern sich Devin Jürgensmeyer und Maja Braun eine heiße Punktejagd um den ersten Platz. Aus Erfolgen von Zweirad- und Vierradwettbewerben und Sonderpunkten für die Teilnahme an Überregionalen Wettbewerben wie z.B. der Deutschen Meisterschaft wird errechnet, wer der erfolgreichste Fahrer des Vereins ist. Alle wurden nach und nach aufgerufen. Jeder mit seinen Erfolgen in diesem Jahr. Da wird einem mal wieder bewusst, wie gut die Jugendlichen des MSC Herten sind. Zahlreiche Westfalen- und Vizewestfalenmeistertitel gingen auf das Konto der Hertener Fahrer. Auf Platz drei in diesem Jahr Marlon Warich. Und dann stieg die Spannung. Jürgensmeyer oder Braun? Und Clubmeisterin ist, zum dritten Mal in Folge Maja Braun! Ein weiteres Jahr steht der große Wanderpokal der Clubmeisterschaft nun in Brauns Regal.

Dann gab es noch einmal Emotionale Momente. Zwar ist Karsten Jürgensmeyer offiziell noch ein Jahr Jugendgruppenleiter, doch da sein Sohn nächstes Jahr nicht mehr an den Start geht wurde er quasi schon einmal in den Vorruhestand geschickt. Ebenso wie Kerstin Jürgensmeyer, die bisher die Chefin der Catering Engel des MSC war. Devin bedankte sich bei seinen Eltern auch noch für zehn Jahre Unterstützung bei der Ausübung seines Sportes und so ging ein sehr schöner geselliger Abend seinem Ende zu.