Immer mehr Geschäftskunden der Hertener Stadtwerke setzen auf Elektromobilität. So auch die Firma BlueSens gas sensor GmbH.

Dr. Holger Müller und Dr. Udo Schmale, Geschäftsführer des Hertener Unternehmens, setzen dienstlich auf Elektromobilität. Für sie ist wichtig, dass der Ladeprozess nicht zu lange dauert. "An der hier installierten Station werden Elektrofahrzeuge mit Gleichstrom statt mit Wechselstrom geladen", erklärt Michael Lobert, Energieberater bei den Hertener Stadtwerken. "Das verkürzt die Ladezeit erheblich."

Das Unternehmen BlueSens gas sensor GmbH ist Spezialist für Abgasmesstechnik im Bereich Bioprozesse. Neben den Bereichen Pharma und Biotechnologie bedient das weltweit agierende Unternehmen auch den Bereich erneuerbarer Energien (Biogas, H2- Produktion mittels Algen, etc.) mit seiner Gasmesstechnik. Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegen dem Management besonders am Herzen. Daher hat sich die BlueSens GmbH neben JobRädern für die Mitarbeiter und Miterbeiterinnen auch für eine Schnellladestation auf dem Firmengelände entschieden.

Thema boomt

Das Thema Elektromobilität erlebt zurzeit einen Boom, auch dank der Fördermittel, die von Bund und Land zur Verfügung gestellt werden. Die Hertener Stadtwerke arbeiten kontinuierlich daran, ihre Lade-Infrastruktur auszubauen. Sie haben in diesem Jahr weitere öffentliche E-Ladestationen in Herten installiert und zahlreiche Projekte mit Privat- und Gewerbekunden umgesetzt.

Die ideale Ergänzung zum Elektrofahrzeug ist der Autostromvertrag der Hertener Stadtwerke. Dieser ermöglicht das Laden zu attraktiven Konditionen an über 6.000 Ladesäulen in ganz Deutschland. Wer einen Autostromvertrag abschließen möchte oder Rückfragen zu den Fördermöglichkeiten hat, kann sich an die Hertener Stadtwerke wenden: Telefon 02366/307-222, E-Mail: energiedienstleistung@herten.de.

Die nochmals erhöhten Fördermittel zur Installation einer eigenen Ladetechnik können noch bis zum 30. November dieses Jahres beantragt werden. Auch hier bieten die Hertener Stadtwerke ihre Unterstützung an – von der Förderberatung bis zur Installation einer Ladebox. Zudem sind ausführliche Informationen unter www.hertener-stadtwerke.de/elektromobilitaet zu finden.