In der Nacht von Montag, 29. , auf Dienstag, 30. Juni, kam es zu einem Einbruch in die Verkaufsräume eines Lebensmittelmarktes am Lehmkuhler Weg in Hilden.

Unbekannte Täter drangen nach Angaben der Polizei in der Zeit von 22 bis 5.55 Uhr vermutlich durch eine Tür an der Warenannahme gewaltsam in die Verkaufsräume ein. Sie durchsuchten Büroräume sowie den Verkaufsraum und entwendeten Tabakwaren in derzeit noch unbekannter Stückzahl. Nach dem gescheiterten Versuch, einen Tresor in einem der Büroräume gewaltsam zu öffnen, verließen die Einbrecher den Markt über den Einstiegsweg und entfernten sich unerkannt mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.