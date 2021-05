Die Stadtbücherei Hilden hat eine Online-Umfrage veröffentlicht, um zu erfahren, wie die Hildener Bürgerinnen und Bürger das Angebot während der Corona-Schließung beurteilen.

„Wir wüssten gerne, wie unsere Angebote in der Öffentlichkeit sowohl bei langjährigen Nutzenden als auch bei den Neu- oder Nichtnutzenden, ankommen. Dadurch möchten wir unseren Service zukünftig noch kundenorientierter gestalten“, so Stefanie Krüger, Mitarbeiterin der Bibliothek. Deshalb werden in der Umfrage auch Wünsche für zukünftige Öffnungszeiten abgefragt. Der letzte Teil der Umfrage befasst sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. „Wir wüssten gerne, wann die Hildener Bürgerinnen und Bürger uns bevorzugt besuchen möchten und welche Angebote zum Thema Nachhaltigkeit gewünscht sind.“ An der Umfrage kann jeder teilnehmen, auch Personen ohne Bibliotheksausweis.

Die Umfrage nimmt weniger als zehn Minuten in Anspruch und kann bis Ende Juni über die Social-Media-Kanäle der Stadtbücherei Hilden und über die Homepage unter www.stadtbuecherei-hilden.de abgerufen werden.