Der Verein Philia e.V. Hilden hat im Rahmen seiner kulturellen Aktivitäten einen Vortrag in den Räumen der AWO organisiert. Unter dem Titel: "Eros und Psyche" gewann die Vorsitzende Thalia Banti abermals den Psychologen, Psychotherapeuten und Psychoanalytiker Dr. Dieter Funke aus Düsseldorf für dieses Thema.

Im Streifzug durch die Mythologie Griechenlands, psychologisch betrachtet, stand die Frage im Mittelpunkt: wie zwei verletzte Kinder eigentlich ein Paar werden konnten. Er stieß auf sehr großes Interesse.

Die Liebesgeschichte in der Antike berichtet dabei von den Hindernissen, die beide, Eros und Psyche überwinden müssen, um zueinander zu finden. Es sind vor allem die Beziehungs-Verwicklungen, in die beide verstrickt sind. Es geht ihnen so, wie allen Menschen: Von Beginn des Lebens ist der Mensch in ein Gewebe von Beziehungen verwickelt. Diese bilden Grundmuster, die ihn prägen, aber nicht festlegen. Jederzeit besteht die Möglichkeit, sich aus

einengenden Beziehungen zu entwickeln und frei zu werden, für sich selbst und für andere.

So geht es auch Eros und Psyche. Sie finden zu sich selbst und zueinander, indem sie sich von der „Macht der Götter“ lösen, das heißt sich von der Bindung an die Eltern und aus deren Prägung befreien. Am Ende sind sie nicht nur ein Paar geworden, sondern zwischen ihnen entsteht etwas Drittes, das ihre Beziehung überschreitet. Durch die anschaulichen Erläuterungen von Dr. Funke zu dieser unsterblichen Liebesgeschichte zwischen Eros und Psyche ergaben sich psychologische Parallelen bis in die heutige Zeit. Ausgelegt in einer zeitgemäßen paartherapeutischen Sichtweise. Zum Abschluss diskutierten die Teilnehmer bei griechischen Musikklängen mit dem Referenten über das Thema.