Nach ausführlicher Beratung im Pastoralteam nimmt die Pfarrgemeinde St. Jacobus ab sofort wieder die Präsenzgottesdienste auf.

In die Überlegungen sind unter anderem die Rückmeldungen aus den beiden Pfarrgemeinderäten eingeflossen. Verschiedene Punkte haben zu diesem Entschluss geführt. Ein Aspekt ist die aktuell sinkende Inzidenz im Kreis, wobei die Zahlen von Hilden und Haan deutlich unter den Kreiszahlen liegen. Weiterhin gilt das strenge und bewährte Hygienekonzept, das unter anderem das Tragen von FFP2 beziehungsweise medizinischen Masken im Gottesdienst vorschreibt.

Ein zusätzlicher Aspekt ist, dass Menschen aus den Gottesdiensten Kraft für ihren Alltag in der momentanen Situation schöpfen. So wird beobachtet, dass Gläubige auf die Gottesdienste in den Nachbargemeinden ausweichen. Das zeigt, dass die Gläubigen eigenverantwortlich entscheiden, ob sie einen Gottesdienst besuchen möchten oder nicht. Selbstverständlich wird das Pastoralteam die weiteren Entwicklung aufmerksam beobachten und gegebenenfalls neu entscheiden.