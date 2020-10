Die beiden Einzelausstellungen „Feindbilder“ von Sandra del Pilar im Kunstraum Gewerbepark-Süd und „Mein Feind“ von Bettina Flitner auf dem Außengelände vor dem Kunstraum wurden bereits feierlich durch die Journalistin und Publizistin Alice Schwarzer eröffnet. Um einen tieferen Einblick in die komplexen Themen der Künstlerinnen zu bekommen, werden zwei Führungen mit Dr. Sandra Abend, verantwortlich für die bildende Kunst in Hilden, angeboten.

Am Sonntag, 18. Oktober, und am Sonntag, 8. November, jeweils um 11 Uhr, gibt die Kunsthistorikerin Einblicke in die Hintergründe der ausgestellten Arbeiten. Als besonderes Highlight wird am 8. November die Künstlerin Sandra del Pilar dabei sein und selbst über ihre Kunst sprechen. Im Anschluss wird an beiden Tagen die Dokumentation „Mein Feind - Geschichte einer Ausstellung“ im Ausstellungsraum zu sehen sein. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenfrei. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist die Teilnahme allerdings nur nach Anmeldung unter der Nummer 02103/72237 oder per E-Mail an kulturamt@hilden.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend.

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 8. November, dienstags bis freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr, sowie samstags, sonntags und am Feiertag von 11 Uhr bis 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.