Das Stadtmarketing Hilden wollte die Aktion „Saubere Stadt“ gemeinsam mit Hildenern in diesem Jahr trotz Corona nicht ausfallen lassen.

Das gesamte Hildener Stadtgebiet wird regelmäßig vom Zentralen Bauhof der Stadt Hilden gereinigt. Leider gäbe es aber Zeitgenossen, die öffentliche Plätze und Grünanlagen mit Müllkippen verwechseln, dementsprechend sehe es bereits nach kurzer Zeit an diesen Plätzen wieder wenig gepflegt und unsauber aus. Saubere öffentliche Anlagen tragen aber wesentlich zum positiven Gesamterscheinungsbild einer Stadt bei, so das Stadtmarketing Hilden.

Um gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten, wurden die Hildener aufgerufen, in diesem Jahr im eigenen Wohnbereich, als Familie oder zu zweit, in jedem Fall aber mit Abstand sich an dem Dreck Weg Wochenende zu beteiligen. Der Bauhof hatte Zangen, Handschuhe und Mülltüten zur Verfügung gestellt, die nach Absprache abgeholt wurden. Alle teilten mit, an welchem Glascontainer sie den Müll abgestellt hatten, und der Bauhof sammelte diesen ein.

Die Resonanz sei einfach klasse gewesen. Als kleines Dankeschön für ihren Einsatz bekommen die Helfer ein „gesundes“ Geschenk vom Stadtmarketing: Ein Einkaufsgutschein für den Obst- und Gemüseladen „Grünfutter“. Das Stadtmarketing bedankt sich damit gleichzeitig beim Grünfutter-Inhaber Attila Aksu für seine „Gießpatenschaft“ des temporären Beetes um die „Eilige“ im letzten Sommer.