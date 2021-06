Aktuell sind im Stadtgebiet Hilden viele Sträucher und Bäume zu sehen, die von spinnennetzartigen Gespinsten überzogen sind. Die Stadtverwaltung erreichen immer wieder Meldungen von Bürgern, die befürchten, es könnten Nester des Eichenprozessionsspinners sein. „In den meisten Fällen handelt es sich aber um die Gespinstmotte“, beruhigt Elke Halm vom Tiefbau- und Grünflächenamt. „Deren Geflechte sind zwar auffällig, aber harmlos.“

Die Raupen der Motte bilden im Frühjahr Gespinste aus, die sie vor Fressfeinden und Witterungen schützen. Anschließend werden die Wirtspflanzen teilweise komplett kahl gefressen. Im Juni/Juli verpuppen sich die Raupen und fliegen später als weiße Falter mit schwarzen Punkten davon. Die Gespinste befinden sich an unterschiedlichen Gehölzarten, auch Obstbäume können betroffen sein. Für Menschen und Tiere sind diese Raupen vollkommen ungefährlich und auch die Gehölze tragen in der Regel keinen Schaden davon, da sie im Juni mit dem so genannten Johannistrieb erneut austreiben.

Anders verhält es sich mit den Nestern der Eichenprozessionsspinnerraupen. Diese sind ausschließlich an Eichen zu finden und sehr kompakt. Da die Haare der Eichenprozessionsspinner bei Kontakt allergische Reaktionen auslösen können, entfernt das Tiefbau- und Grünflächenamt auf den städtischen Grundstücken Raupen und Nester mittels Absaugverfahren. „Diese Methode richtet sich ausschließlich gegen den Prozessionsspinner und ist damit am umweltverträglichsten“, erklärt Elke Halm. Je früher befallene Eichen abgesaugt werden, umso weniger kann sich die Raupe ausbreiten.

Besonderes Augenmerk

Das Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadt Hilden hat ein besonderes Augenmerk auf die im letzten Jahr befallenen Bäume und kontrolliert auch sonst den potentiell gefährdeten Baumbestand. Das kann aber nicht überall gleichzeitig erfolgen. Daher bittet die Stadt die Bürger um Unterstützung. Befallene Bäume können bei Elke Halm per E-Mail an elke.halm@hilden.de oder unter der Telefonnummer (02103) 72486 gemeldet werden. Wer Fragen zu einem Nest auf einem Privatgrundstück hat, erhält bei ihr außerdem Informationen.