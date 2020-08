Rund zwei Dutzend interessierte Hildenerinnen und Hildenern trafen sich am Sonntagnachmittag mit dem parteiunabhängigen Bürgermeisterkandidaten Dr. Claus Pommer, um ihn auf seinem Stadtteilspaziergang durch die Mitte Hildens zu begleiten.

Vom vereinbarten Treffpunkt, dem „Rheinbahn-Häuschen“ an der Gabelung, führte die Route am „Pop-up-Blumenbeet“ um die „Pandora“ vorbei hinter die Kirche St. Jacobus und dort zur kleinen Wildblumenwiese, die viele Bienen und andere Insekten anlockt. Über die Mühlenstraße ging die Gruppe weiter zur Itter und von dort zum Nové-Mesto-Platz. Entlang des Weges diskutierte die Gruppe über Umwelt- und Klimafragen: Gibt es in Hilden die nötigen Frischluftschneisen? Was wäre von einer möglichen Teilrenaturierung der Itter zu halten und inwieweit wäre Hilden davon betroffen? Wie könnte der Nové-Mesto-Platz grüner und attraktiver gestaltet werden? In der unteren Mittelstraße drehten sich die Gespräche vor allem um die Leerstands-Problematik und deren Ursachen.

Die Route führte die Gruppe weiter durch den Stadtpark, der reichlich Gesprächsstoff bot („Pläne zur Gestaltung der der Gabelung zugewandten Seite“, „Boule-Felder“,„Gestaltung des Spielplatzes“), zur Neustraße, wo die Teilnehmer bei einem Stück Kuchen und Getränken eine Pause einlegten. Das Hagelkreuz und die Schulstraße waren weitere Stationen, bevor die Tour am Axlerhof nach mehr als zwei Stunden endete.

Pommer freute sich sehr über die erneut große Resonanz, die sein Stadtteilspaziergang gefunden hat. „Ich finde es immer wieder toll, wie interessiert die Hildener an ihrer Stadt, an ihrem unmittelbaren Lebensumfeld sind“ sagte Pommer. „Wir alle haben Einiges Neues über unsere Stadt gelernt. Immer wieder stößt man auf kleine Dinge – im Positiven wie im Negativen –, die man erstmalig wahrnimmt und vorher nicht beachtet hat. Ich möchte allen Teilnehmern ganz herzlich für ihr Interesse und ihre Anregungen danken. Ich habe mich sehr darüber gefreut!“

Der letzte Stadtteilspaziergang findet am Samstag, 29. August, ab 15 Uhr im Hildener Westen statt. Treffpunkt ist vor Jaques' Wein-Depot an der Düsseldorfer Straße. Weitere Informationen veröffentlicht Pommer auf seiner Website www.clauspommer.de und seiner Facebook-Seite.