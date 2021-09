Nur zwei von drei Fahrspuren befahrbar sind auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Solingen von Montagnacht (4./5. Oktober) und Dienstagnacht (5./6. Oktober) jeweils von 20 bis 5 Uhr. Zudem steht den Verkehrsteilnehmern in Fahrtrichtung Oberhausen in der Dienstagnacht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland arbeitet an einer Schilderbrücke.

Hintergrund: Die Autobahn GmbH Rheinland saniert abschnittsweise die Fahrbahn der A3 zwischen der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen und dem Autobahnkreuz Hilden.

Bis Sommer 2018 erfolgte durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW die Erneuerung des ersten Bauabschnittes von Opladen bis Solingen.

Im Oktober 2018 begannen die Arbeiten im zweiten Abschnitt von Solingen bis Hilden. Das Projekt ging zum 1. Januar 2021 von Straßen.NRW zur Autobahn GmbH Rheinland über.