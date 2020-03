Am Wochenende hat es in Hilden den ersten Toten gegeben, der an den Folgen des Coronavirus gestorben ist.

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass ein um einen 76-Jährigen handelt, der an einer langjährigen Atemwegserkrankung gelitten habe und nun an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben sei.