Testen, testen, testen - der Weg aus dem Lockdown. Die Bundesregierung weitet die nationale Teststrategie aus und setzt auf mehr Corona-Tests. So soll eine „breitere und schnellere Testung der Bevölkerung erfolgen“ ist auf der offiziellen Website der Bundesregierung zu lesen.

Die Adler Apotheke auf der Mittelstraße und ihre Filiale, die Albatros Apotheke im Hildener Osten, bieten schon seit vergangener Woche Schnelltests für Laien an. Als erstes zugelassen und damit den Anfang macht der Hotgen Coronavirus 2019-nCoV-Antigentest, der mittels eines Nasenabstrichs im vorderen Nasenbereich, zur raschen Überprüfung einer möglichen COVID-19 Infektion genutzt werden kann. "Wir beschäftigen uns schon länger intensiv mit den neuartigen Corona-Schnelltests und haben alle Hebel in Bewegung gesetzt um frühzeitig ausreichend Schnelltests vorrätig zu haben. Die Beratung zur Handhabung sollte höchste Priorität haben und unbedingt durch die Apotheke erfolgen. Weil die Tests für den Privatgebrauch bestimmt sind, ist es umso wichtiger, dass der Test möglichst korrekt durchgeführt wird, um ein verlässliches Ergebnis zu erhalten", sagt Apotheker Benedict Schulz.

Auch wenn der PCR-Test, inklusive Auswertung im Labor, weiterhin der „Goldstandard“ unter den Corona-Tests ist, sind ab jetzt auch Corona-Schnelltests für Laien ein wichtiger Baustein in der Teststrategie der Bundesregierung. Die Tests müssen natürlich einige Voraussetzungen erfüllen, weshalb der Freigabeprozess länger gedauert hat, als anfangs gedacht: sie müssen CE-zertifiziert sein, eine Sensitivität von mindestens 90 Prozent sowie eine Spezifität von mindestens 97 Prozent aufweisen und mindestens in einem EU-Mitgliedstaat validiert sein. „Je höher die Sensitivität eines Tests ist, desto wahrscheinlicher erkennt dieser auch die Erkrankung, auf die getestet wurde", weiß Benedict Schulz.

Corona-Laientests sind im wahrsten Sinne des Wortes gerade in aller Munde. Spucken, abstreichen, lutschen oder gurgeln - die Möglichkeiten sind vielfältig. Der Nasenabstrich-Tests ist vorrätig und freigegeben. Die Adler- und Albatros Apotheke haben Nasenabstrich-Schnelltests (Hotgen Coronavirus 2019-nCoV-Antigentest) der Firma Unizell Medicare aus Schleswig-Holstein in ausreichenden Mengen vorrätig auf Lager. „Wir setzen uns parallel aber natürlich auch mit den verschiedenen anderen Testprinzipien auseinander, untersuchen diese auf Vor- und Nachteil für die Laienanwendung und schulen unser Team zu Experten auf diesem Gebiet, um eine bestmögliche Beratung anbieten zu können. Aktuell fehlen aber für die meisten anderen Testprinzipien noch die offiziellen Zulassungen des BfArMs", heißt es aus der Adler Apotheke und weiter: „Wir sind überzeugt, dass wir mit den Laientests die Ausbreitung des Corona-Virus weiter einschränken können. Mit der Testung im Privatbereich, geht natürlich auch die Verantwortung für die Meldepflicht einher. Jeder, der also zuhause feststellt, dass er einen positiven Test hat, muss dies dem zuständigen Gesundheitsamt spätestens 24 Stunden später gemeldet haben. Nach jedem positiven Schnelltest muss immer ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden. Ein negativer Corona-Schnelltest entbindet einen nicht davon geltende Abstands- und Hygieneregeln weiterhin einzuhalten.“

Nasenabstrich-Tests

vorrätig und freigegeben

Die Adler- und Albatros Apotheke haben Nasenabstrich-Schnelltests (Hotgen Coronavirus 2019-nCoV-Antigentest) der Firma Unizell Medicare aus Schleswig-Holstein in ausreichenden Mengen vorrätig auf Lager.Zur Probenentnahme dient ein Abstrich im vorderen Nasenbereich, nicht mehr zwingend notwendig sind somit die unangenehmeren Abstriche der bisherigen Schnelltests im hinteren Nasenbereich. Diese Tests werden in Österreich schon seit einigen Wochen benutzt, die Handhabung ist ganz einfach und alleine anzuwenden. Ein Ergebnis erhält man nach 15 Minuten mit einer garantierten Spezifität von 99,13 Prozent und einer Sensitivität von 95,37 Prozent. Eine Schritt-für-Schritt Videoanleitung zur Durchführung aller Tests findet man auf der Website der Adler Apotheke (www.adler-apotheke-hilden.de/laientest).

Spucktests vorrätig,

Freigabe in den nächsten Tage

Spucktests sind eine gute Alternative zu den Nasenabstrich-Tests, besonders für Kinder, Schulen, oder auch Pflegeeinrichtungen. Die Durchführung der Tests ist kinderleicht - ob Zuhause, im Büro oder Unterwegs. Ein Ergebnis hat man innerhalb von 15 Minuten bei einer Spezifität von 99,78 Prozent beziehungsweise einer Sensitivität von 96 Prozent.

Lolli-Tests ideal für zwischendurch,

Freigabe dauert noch

Vor allem für Kinder und alle, die sich unterwegs kurz testen wollen, ist der Mundlutscher (sog. „Lolli“) eine optimale Testmöglichkeit. Hierfür muss an einem „Abstrich-Lolli“ gelutscht werden, der nach zehn Sekunden lediglich mit Wasser abgespült werden muss. Das Ergebnis wird mit einer Spezifität von 99 Prozent und einer Sensitivität von 93,94 Prozent angegeben. „Diese Testvariante kann man einfach in der Tasche mitnehmen und unterwegs jederzeit durchführen. Ohne Verletzungsgefahr eignet sich der Test auch hervorragend für Kinder", erklärt Benedict Schulz

Gurgel-Abstrich-Tests sollen kommen

Eine weitere Option sollen die Gurgel-Antigen-Tests sein, die aufgrund einer Kombination aus Gurgellösung und Nasenabstrich im vorderen Nasenbereich eine besonders hohe Spezifität bzw. Sensitivität aufzeigen sollen. Mittels einer Farbreaktion auf einem Teststreifen soll sich das Ergebnis ablesen lassen. Diese Testvariante soll es frühestens ab Mitte März geben.