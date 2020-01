Zur Fair-Tauschparty für Mädchen und Frauen lädt der Abenteuerspielplatz, Richard-Wagner-Straße 101, ein.



"Wer kennt das nicht? Klamotten im Schrank und trotzdem nichts anzuziehen. Wohin mit den Sachen, die einem nicht mehr passen oder gefallen?" Um das zu ändern bringt jede Teilnehmerin gut erhaltene, gewaschene Klamotten mit. Vor Ort gibt es verschiedene „Themen/ Größen“- Tische auf die jede Teilnehmerin ihre Sachen sortieren kann.

Tauschen, handeln, mitnehmen

Dann darf getauscht anprobiert und mit nach Hause genommen werden.

Die Sachen, die keine neue Besitzerin gefunden haben, wird am Ende für eine gemeinnützige Einrichtung gespendet. Auch Interessierte ohne Tauschsachen sind eingeladen. Es gibt Getränke, Wasser, Kaffee und Tee, zu kleinen Preisen. Die Party findet am Freitag, 24. Januar, zwischen 18 und 20 Uhr am Abenteuerspielplatz, Richard-Wagner-Straße 101, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere sind Infos per Mail unter c.seidel-meier@fzg-hilden.de oder beim Abenteuerspielplatz dienstags, donnerstags und freitags unter Telefon (02103) 937130 erhältlich.